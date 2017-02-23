ميزة جديدة “منتظرة” للمستخدمين على “إنستجرام”

المواطن - وكالات

كشف تطبيق “إنستجرام” أمس، الأربعاء، عن إتاحة ميزة الألبومات التي تسمح للمستخدم بنشر أكثر من صورة معًا عبر الحسابات الشخصية داخل منشور واحد لجميع المستخدمين، وهذا بعد أن كانت متاحة في البداية لبعض المستخدمين فقط حول العالم.

ويمكن الاستفادة من الميزة الجديدة عن طريق الضغط على تحميل صورة على تطبيق “إنستجرام” بالطريقة التقليدية، لكن ستظهر أيقونة جديدة مقسمة لفئات مختلفة، وبمجرد الضغط عليها، ستكون قادرًا على نشر “ألبوم” مكون من عدة صور مختلفة، ولتغيير مكان صورة ما، عليك فقط الضغط عليها مطولًا وسحبها من مكانها للمكان الذي تريده.

وبحسب موقع “ماشابل” الأمريكي، فكل التفاصيل التي يقوم بها المستخدم عند تحميل صورة تقليدية على “إنستجرام” ستكون متاحة مع الألبوم، لكن التعليقات لن تكون متاحة لكل صورة على حدة، بل التعليق سيكون على الألبوم بالكامل.