ميزة جديدة من جوجل بلاي لمستخدمي أندرويد

المواطن - وكالات

تعمل شركة جوجل على العديد من المزايا التجريبية بمتجر التطبيقات Google Play الخاص بنظام التشغيل أندرويد، والتى كان آخرها إضافة زر جديد يتيح للمستخدمين معرفة التحديثات الجديدة للتطبيقات يدويًا من نفس واجهة المتجر، وذلك من خلال الضغط عليه لتظهر قائمة التحديثات الجديدة.

وبحسب موقع phonearena الهندى، ففى الوضع الحالى، فإن المستخدم الذى يرغب فى معرفة التحديثات الجديدة على المتجر يحتاج لإغلاق التطبيق ثم إعادة تشغيله لتظهر له التحديثات الجديدة وهو الأمر الذى تم التغلب عليه من خلال الميزة الجديدة، فلن يحتاج بعد الآن لإغلاق التطبيق فقط يكفى الضغط على هذا الزر الجديد.

وحتى الآن فإن هذه الميزة الجديدة لا تزال متاحة بشكل تجريبى لعدد قليل من المستخدمين، ومن المتوقع وصولها للجميع فى وقت لاحق.