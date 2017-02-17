ميسي يقود تشكيلة الأسبوع الأسوأ في “التشامبيونز ليغ”

المواطن - الرياض

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، عن التشكيلة الأسوأ في بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الأسبوع، وجاء نجم برشلونة ليونيل ميسي على رأس هذه التشكيلة.

وسيطر لاعبو برشلونة وأرسنال على التشكيلة، بعد السقوط المدو للأول برباعية نظيفة أمام باريس سان جيرمان في حديقة الأمراء، ضمن ذهاب الدور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا، وخسارة الثاني بخمسة أهداف لهدف أمام العملاق “البافاري” بايرن ميونخ.

وجاءت التشكيلة على اللنحو التالي:

حراسة المرمى: نافاس (ريال مدريد)

الدفاع: روبيرتو (برشلونة) – أومتيتي (برشلونة) – مسوتافي (أرسنال) – غيبس (أرسنال).

الوسط: كوكلين (أرسنال) – جوميز (برشلونة) – تشاكا (أرسنال)

الهجوم: أوزيل (أرسنال) – ميسي (برشلونة) – أوباميانغ (بوروسيا دورتموند)