ميلانيا ترامب تتنازل عن دعوى تشهير ضد مدون مقابل مبلغ مالي

المواطن – وكالات

قال محامي السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب إنها قامت بالتنازل عن دعوى تشهير ضد مدون من ولاية ماريلاند مقابل “مبلغ مالي كبير” بعد أن كتب شائعات لا أساس لها بأنها عملت كمرافقة لرجال.

وكتب المدون وبستر تاربلي في بيان نشره محامي ميلانيا “أقر بأن هذه البيانات الزائفة أضرت وآذت السيدة ترامب وعائلتها بشدة وعليه فإنني أعتذر بصدق للسيدة ترامب وابنها وزوجها ووالديها عن اختلاق هذه البيانات المغلوطة.”

وأكد محام يمثل تاربلي صحة البيان في رسالة بالبريد الإلكتروني وقال إن القضية سويت. ولم يكشف أي من الجانبين قيمة التسوية لكن تشارلز هاردر محامي ميلانيا ترامب وصفه بأنه “مبلغ مالي كبير”.

وكانت ترامب قد أقامت الدعوى العام الماضي على كل من تاربلي وصحيفة ديلي ميل البريطانية بعد أن نشرت مقالاً مغلوطاً ذكر أنها عملت كمرافقة لرجال.

وأشار المقال إلى تقرير نشرته مجلة سلوفينية بأن وكالة لعارضات الأزياء عملت معها ميلانيا في نيويورك في التسعينات كانت تعمل أيضاً في مجال توفير المرافقات.

ونشرت الديلي ميل استدراكاً واعتذاراً بعد إقامة الدعوى القضائية، قائلة في بيان إنها لم تقصد أن تقول أو تلمح إلى أن ترامب عملت مرافقة.

وفي الأسبوع الماضي رفض قاض في ماريلاند الدعوى ضد ديلي ميل لأسباب تتعلق بالاختصاص القضائي، بينما سمح باستمرار الدعوى ضد تاربلي. وأنهت التسوية تلك الدعوى.