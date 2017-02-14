ميلان يحرم لاتسيو من استعادة المركز الرابع

المواطن- نت

حرم ميلان مضيفه لاتسيو من استعادة المركز الرابع بتعادله معه 1-1 الاثنين في ختام المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الايطالي لكرة القدم.

على الملعب الاولمبي في روما، تقدم صاحب الارض في الثواني الاخيرة من الشوط الاول بعدما تعرض مهاجمه تشيرو ايموبيلي للعرقلة من قبل حارس ميلان جانلويجي دوناروما وحصوله على ركلة جزاء نفذها بنجاح الارجنتيني لوكاس بيليا (45+1).

وفي الدقائق الاخيرة من الشوط الثاني، ادرك الاسباني خيسوس خواكين سايز “سوسو” التعادل اثر تمريرة من الارجنتيني خوسيه سوسا تابعها من عند نقطة الجزاء في اسفل الزاوية اليمنى (85).

وصار رصيد لاتسيو 44 نقطة وبقي سادسا على بعد نقطة واحدة من انتر ميلان واتالانتا اللذين تغلبا امس على امبولي (2-صفر) وباليرمو (3-1) على التوالي.

في المقابل، ارتقى ميلان درجة الى المركز السابع خلف لاتسيو برصيد 41 نقطة.

– ترتيب فرق الصدارة:

1- يوفنتوس 60 نقطة من 24 مباراة

2- روما 53 من 24

3- نابولي 51 من 24

4- انتر ميلان 45 من 24

5- اتالانتا 45 من 24