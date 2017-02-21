ميليشيا الحوثي تحرم 5 ملايين طفل يمني من لقاح شلل الأطفال

المواطن – وكالات

اتهم وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن عبدالرقيب فتح، الميليشيا الانقلابية باحتجاز الأدوية واللقاحات الخاصة بشلل الأطفال في صنعاء.

وقال إن ميليشيا الانقلاب احتجزت ومنعت دخول اللقاحات الخاصة بشلل الأطفال 4 مرات خلال سبعة أشهر، ما تسبب في حرمان خمسة ملايين طفل يمني من اللقاحات الطبية.

وأضاف، أن جهاز الأمن القومي التابع للانقلابيين رفض دخول لقاحات خاصة بالأطفال إلى العاصمة صنعاء خلال فترات الهدنة التي يتم الاتفاق عليها لدخول المساعدات الإنسانية.

ودعا فتح، المنظمات الدولية إلى إغاثة مديرية خيران بمحافظة حجة التي تهددها المجاعة بعد احتجاز الميليشيا الانقلابية للقوافل الإغاثية، وعدم السماح بإيصالها إلى المستحقين.

وأوضح أن الميليشيا احتجزت مساعدات برنامج الغذاء العالمي لمدة شهرين على التوالي، وذلك بعد رفض أبناء المديرية الرضوخ لمطالبهم والقتال في صفوفها، مطالباً البرنامج بإدانة هذا الفعل والكشف عن مصير هذه القوافل الإغاثية.