مَن هو اللواء أحمد سيف اليافعي الذي استشهد في المخا اليوم؟

المواطن – وكالات

تواصل قوات التحالف العربي بقيادة المملكة والجيش اليمني الوطني عملياتها لتطهير الأراضي التي سيطر عليها الحوثيون وطردهم خارجها لدعم ومساندة الحكومة المعترف بها وهي في سبيل ذلك تقدم الشهداء والأبطال الذين قدموا أرواحهم للدفاع عن الشرعية.

وفجر اليوم استشهد اللواء أحمد سيف اليافعي، نائب رئيس الأركان اليمني في المخا غربي تعز، في تصد لهجوم حوثي ما يعني أن قيادات القوات اليمنية والتحالف العربي تقف دائماً في الصفوف الأمامية، على عكس الحوثيين الذين يرمون تابعيهم إلى المعارك ويتحصنون هم خلف الدروع البشرية في المدارس والسجون.

والمعروف أن اللواء الركن أحمد سيف اليافعي المرفدي من مواليد 1950 وهو قائد عسكري يمني، مشهود له بالشجاعة والكفاءة.

في 11 أبريل 2013م أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قرار بتعين اللواء الركن أحمد سيف اليافعي قائداً للمنطقة العسكرية الثالثة في مأرب.

وقبل عدة أشهر أصدر الرئيس اليمني قراراً بتعيين اللواء الركن أحمد سيف اليافعي نائباً لرئيس هيئة الأركان العامة.

حصل اللواء الركن أحمد سيف اليافعي على بكالوريوس علوم اجتماعية من عدن 1969م وبكالوريوس علوم عسكرية كلية الطلقة من روسيا 1974م وماجستير علوم عسكرية أكاديمية فرونزا في روسيا الاتحادية 1984م.

اللواء الركن أحمد سيف اليافعي شغل العديد من المناصب المهمة من بينها مدير دائرة الاستخبارات وقائد المحور الأوسط 1984-1988م ومدير دائرة التدريب القتالي 1988-1990م ومدير دائرة العلاقات 1990-1994م.

كما شغل اللواء الركن أحمد سيف اليافعي منصب مساعد قائد المنطقة العسكرية الشرقية 2000-2010م ورئيس أركان المنطقة العسكرية الشرقية 2010-2012م وقائد المنطقة العسكرية الوسطى 2012-2013م.