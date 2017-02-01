مَن هي صفية بنت زقر التي كرّمها مهرجان الجنادرية 31 ؟

المواطن – الرياض

يحتفي مهرجان الجنادرية في دورته هذا العام بالمرأة السعودية؛ تأكيداً على ريادتها وتفردها وقدرتها على الإبداع وتقلد أعلى المناصب في الداخل والخارج.

واختار مهرجان الجنادرية 31 صفية بنت زقر لتكريمها بوسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى، وهو الوسام الذي يُمنح تقديراً لمن يؤدي خدمات كبرى ذات قيمة مهمة للمجتمع؛ وذلك لتكون ثاني امرأة تُكرَّم بهذا المهرجان، بعد أن سبقتها الدكتورة ثريا عبيد في “جنادرية 28”.

المعروف أن صفية بنت زقر هي فنانة تشكيلية سعودية، وُلِدَت بحارة الشام في مدينة جدة القديمة، عندما بلغت السابعة من عمرها، انتقلت مع أهلها إلى القاهرة في أواخر عام 1947، واشتهرت بتوثيقها في رسوماتها للفلكلور والمظاهر الاجتماعية والثقافية والمعمارية لمدينة جدة ومنطقة الحجاز.

أقامت عدة معارض في جنيف وباريس ولندن، وأسست في جدة “دارة صفية بنت زقر” التي تضم متحفاً لأعمالها الفنية ومرسمها الخاص، وأحد أهم مراكز الحفاظ على التراث السعودي ودعم الباحثين والفنانين.

ألّفت كتاباً بعنوان: “المملكة العربية السعودية.. نظرة فنانة إلى الماضي” صدر باللغتين الإنكليزية والفرنسية، ثم اتبعته بكتاب “صفية بنت زقر.. رحلة عقود ثلاثة مع التراث السعودي”.

فازت صفية بجائزة “كأس ودبلوم دي إكسيلانس” من “جرولادورا” عام 1982 في إيطاليا.