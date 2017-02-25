نائب ترامب: إيران ترعى الإرهاب وسنتصدى لها بكل حزم
أكد أنه لن يُسمح لها بتطوير سلاح نووي

نائب ترامب: إيران ترعى الإرهاب وسنتصدى لها بكل حزم

2017/02/25
الساعة 4:02 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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مايك بنس

المواطن – وكالات

أكد نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس أن الرئيس دونالد ترامب يعتبر إيران دولة راعية قيادية للإرهاب، متهماً إياها بزعزعة أمن الشرق الأوسط، مؤكداً أن ترامب سيتصدى لها بقوة وحزم.

وتابع بنس في تصريحات صحفية أن إيران تعمل منذ فترة طويلة على ضخ أسلحة وأموال لفروعها الإرهابية في كلٍّ من لبنان و سوريا، وغيرهما.

وأضاف أنه تم الإيضاح لإيران بضرورة متابعة التطورات؛ لأن هناك رئيساً جديداً في البيت الأبيض، وفقاً لـ”العربية نت”.

وأكد نائب الرئيس الأمريكي مجدداً أن ترامب لن يسمح لإيران بتطوير سلاح نووي.

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