أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي أن تنفيذ القرارات الأممية بشأن اليمن وفي مقدمتها القرار رقم 2216 هو السبيل الوحيد لإحلال السلام في اليمن، وإجبار الميليشيا الانقلابية على الخروج من المدن وتسليم السلاح ووقف التدخلات الإيرانية في الشأن اليمني وتهريب السلاح إلى الانقلابيين.
وقال المخلافي خلال لقائه اليوم في مدينة الرياض مدير المعهد الملكي البلجيكي للعلاقات الدولية مارك أوتيه وسفير مملكة بلجيكا لدى اليمن غيرت كريل: “إن الحكومة الشرعية تعول على دول الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية دائمة العضوية في مجلس الأمن وبالتنسيق مع الولايات المتحدة والدول الراعية للتسوية السياسية في اليمن للعمل معاً على تنفيذ القرارات الأممية الخاصة بالشأن اليمني”.
وأوضح – حسب ما أفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية – أن الانقلابيين حاولوا اغتيال الرئيس عبدربه منصور هادي وفرضوا على الحكومة الشرعية خيار الدفاع عن البلاد.
من جانبه تعهد المسؤول البلجيكي بتقديم بلاده كل ما يمكن من دعم سياسي واقتصادي وإنساني لمساعدة اليمن على تجاوز الفترة العصيبة التي يمر بها.
نائب رئيس الوزراء اليمني يؤكد أن تنفيذ القرارات الأممية الخاصة باليمن هو السبيل الوحيد لإحلال السلام
أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي أن تنفيذ القرارات الأممية بشأن اليمن وفي مقدمتها القرار رقم 2216 هو السبيل الوحيد لإحلال السلام في اليمن، وإجبار الميليشيا الانقلابية على الخروج من المدن وتسليم السلاح ووقف التدخلات الإيرانية في الشأن اليمني وتهريب السلاح إلى الانقلابيين.
مجلس الأمن الدولي يجدد تفويض لجنة العقوبات الدولية المتعلقة باليمن
قرر مجلس الأمن الدولي اليوم بالإجماع تجديد تفويض