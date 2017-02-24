نائب رئيس الوزراء اليمني يؤكد أن تنفيذ القرارات الأممية الخاصة باليمن هو السبيل الوحيد ‏لإحلال السلام

نائب رئيس الوزراء اليمني يؤكد أن تنفيذ القرارات الأممية الخاصة باليمن هو السبيل الوحيد ‏لإحلال السلام

2017/02/24
الساعة 3:30 صباحًا
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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وزير الخارجية عبدالملك المخلافي
المواطن - الرياض

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي أن تنفيذ القرارات الأممية بشأن اليمن وفي ‏مقدمتها القرار رقم 2216 هو السبيل الوحيد لإحلال السلام في اليمن، وإجبار الميليشيا الانقلابية ‏على الخروج من المدن وتسليم السلاح ووقف التدخلات الإيرانية في الشأن اليمني وتهريب ‏السلاح إلى الانقلابيين.‏
وقال المخلافي خلال لقائه اليوم في مدينة الرياض مدير المعهد الملكي البلجيكي للعلاقات ‏الدولية مارك أوتيه وسفير مملكة بلجيكا لدى اليمن غيرت كريل: “إن الحكومة الشرعية ‏تعول على دول الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية دائمة العضوية في مجلس الأمن وبالتنسيق ‏مع الولايات المتحدة والدول الراعية للتسوية السياسية في اليمن للعمل معاً على تنفيذ القرارات ‏الأممية الخاصة بالشأن اليمني”. ‏
وأوضح – حسب ما أفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية – أن الانقلابيين حاولوا اغتيال الرئيس عبدربه منصور هادي وفرضوا ‏على الحكومة الشرعية خيار الدفاع عن البلاد. ‏
من جانبه تعهد المسؤول البلجيكي بتقديم بلاده كل ما يمكن من دعم سياسي واقتصادي وإنساني ‏لمساعدة اليمن على تجاوز الفترة العصيبة التي يمر بها.‏

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