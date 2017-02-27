نائب رئيس جامعة ملايا: منح خادم الحرمين الدكتوراه الفخرية لمساهماته الإنسانية العالمية

المواطن – ترجمة: سعد البحيري

قال نائب رئيس جامعة ملايا الماليزية الدكتور محمد أمين جلال الدين: إن منح درجة الدكتوراه الفخرية في الآداب لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يأتي تقديراً لمساهمته في تطوير المجتمع والإنسانية.

وأضاف جلال الدين في كلمته التي ألقاها أثناء مراسم منح خادم الحرمين الدكتوراه الفخرية في العاصمة الماليزية اليوم أن هذه الدكتوراه إنما تأتي تقديراً من الجامعة لمساهمة خادم الحرمين في ضمان الازدهار العالمي.

وكان خادم الحرمين قد شرّف حفل الجامعة التي أقامت له مراسم احتفال رسمية بمناسبة منحه هذه الشهادة تكريماً له.

يذكر أن جامعة ملايا تعتبر أقدم مؤسسة تعليمية في ماليزيا قد تأسست سنة 1934م. وتندرج كل سنة في قائمة الجامعات المتفوقة في العالم، ويعتبر مهاتير محمد – رئيس الوزراء الماليزي السابق وأحد القادة والمفكرين الماليزيين – من أبرز خريجي الجامعة.

وكان خادم الحرمين الشريفين قد وصل إلى ماليزيا أمس في زيارة تستغرق أربعة أيام ضمن جولته الآسيوية الكبرى التي ستتضمن عدة دول من بينها الصين واليابان لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك.

وتحظى الجولة الآسيوية لخادم الحرمين الشريفين باهتمام دولي وإقليمي حيث تمثل دفعة قوية للعلاقات السعودية الآسيوية وتعكس حرص المملكة على فتح الأسواق أمام الاستثمارات الآسيوية في كافة المجالات.