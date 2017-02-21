نائب وزير الخدمة المدنية يكشف تفاصيل اللائحة التعليمية الجديدة

المواطن – الرياض

كشف نائب وزير الخدمة المدنية عبدالله الملفي تفاصيل اللائحة التعليمية الجديدة، والتي رفعها للمقام السامي للموافقة عليها.

وأوضح أن اللائحة الحالية صدرت قبل 35 سنة، وكانت مناسبة في حينها وهي من اللوائح التي ساهمت في توطين السعوديين، موضحا أن نسبة المعلمين غير السعوديين كانت عند صدورها تزيد على 51 % من المعلمين.

وتابع الملفي وفي اتصال هاتفي مع القناة السعودية أن قراراً أخيراً صدر من مجلس الوزراء وشُكّلت بموجبه لجنة من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية ووزارة التعليم، وأُعدت لائحة ستواكب المرحلة المقبلة، ورُفعت للمقام الكريم.

وصرح بأن اللائحة المقترحة تحتوي تفاصيل كثيرة رائعة جدًّا عالجت جوانب قصور معينة، كانت موجودة، سواء على مستوى المعلم، أو على مستوى البيئة المدرسية.

وبين بأن اللائحة المقترحة ستحقق مطلب الوظيفة والموظف أمام قيادة حكيمة، تبحث عما يرضي الله، ويرفع شأن الوطن، خصوصًا أن اللائحة تمس شريحة مهمة، يسند لها تعليم وتربية الجيل وتواكب رؤية المملكة 2030.

وكانت وزارة الخدمة المدنية بالتعاون مع معهد الإدارة العامة نظمت أمس الإثنين ورشة تعريفية بلائحة إدارة الأداء الوظيفي الجديدة والدليل الإرشادي الخاص بها، ونماذج تطبيق اللائحة.