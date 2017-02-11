نادي النصر يعاقب خميس الهلالي بالإيقاف لهذا السبب

المواطن – الرياض

وقع نادي النصر عقوبة قاسية على لاعبه خميس الهلالي بعدما وقع الأخير لنادي الهلال لمدة ثلاث سنوات قبل انتهاء عقده مع نادي النصر.

ووقع الهلالي عقداً مع نادي الهلال في سرية تامة لمدة ثلاث سنوات بحيث تبدأ من الموسم الرياضي القادم، وتنتهي مدة عقده المتفق عليها في موسم 2020.

يذكر أن خميس قد بدأ مشواره الكروي مع نادي نجران، ثم انتقل إلى النصر، ويبلغ من العمر 28 عاماً، ويلعب كخط وسط أيمن، وحالياً وقع وكيل خميس الهلالي العقد مع الهلال في سرية تامة، وكان متبقياً قرابة ستة أشهر في عقده مع النصر.

من جهتها قررت إدارة فريق النصر معاقبة اللاعب حتى نهاية الموسم بعدما علمت أن اللاعب قد وقع عقداً مع الهلال لمدة ثلاث سنوات بعقد بلغت قيمته 18 مليون ريال، وسيارة فخمة.