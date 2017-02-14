ناسا تحذر من كويكب أكبر من مبنى إمباير ستيت سيصطدم بالأرض

المواطن - وكالات

نقل موقع صحيفة “ديلي ميل” البريطانية تحذير وكالة ناسا الذي يفيد باصطدام كويكب “أكبر من مبنى إمباير ستيت” بالأرض في يومٍ من الأيام، إذ اقترب هذا الكويكب -الذي يطلق عليه اسم 2015 BN509- من الأرض، الأسبوع الماضي، وكان على بعد مسافة 70,500 كيلو متر، وهي أقرب مسافة وصل إليها هذا الكويكب، فهي أقرب 14 مرة من المسافة بين الأرض والقمر.

ووصفت وكالة ناسا هذا الكويكب -الذي يبلغ طوله نحو 200 متر- بأنه يحتمل أن يكون خطيرًا بعد رصده يحلّق على بعد مسافة قريبة بواسطة تليسكوب راديو عملاق يعرف باسم “أريسيبو”.