نبيل كوشك : الثقة الملكية وسام شرف وحافز لبذل مزيد من الجهد

المواطن – الباحة

رفع مدير جامعة الباحة الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك، شكره وتقديره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـــ حفظه الله ـــ ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه مديراً لجامعة الباحة بالمرتبة الممتازة، سائلاً الله عز وجل أن يعينه ويوفقه لخدمة دينه ومليكه ووطنه.

وقال كوشك: إن هذه الثقة الملكية الغالية وسام شرف أعتز به وحافز لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة وطني الغالي، مشيراً إلى أن منظومة التعليم عموماً والجامعي على وجه الخصوص تحظى باهتمام ودعم حكومتنا الرشيدة بقيادة راعي مسيرتها المباركة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – وفقه الله – للتأكيد من خلال ذلك على أهمية توفير البيئة العلمية والتعليمية لأبناء هذا الوطن المعطاء في مختلف أرجائه واتساع رقعته، وتوفير البيئة المحفزة والجاذبة لأبناء الوطن لتولي مسؤولية النهوض بوطنهم في جميع المجالات.

وأعرب الدكتور كوشك عن تطلعه لتحقيق طموحات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله -، مع بقية زملائه في جامعة الباحة انسجاماً مع رؤية المملكة 2030م، والمساهمة في المسيرة التنموية الشاملة في كافة مناطق المملكة.