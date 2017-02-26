نبيل كوشك.. سجل حافل بالإبداع وآمال بتسطيره واقعًا على جامعة الباحة

المواطن - عبدالعزيز الشهري - الباحة

عبّر الكثير من طلاب وطالبات جامعة الباحة لمرحلتي البكالوريوس والماجستير عن تأملاتهم الكبيرة من مدير جامعة الباحة الجديد الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك بالمساهمة في تحسين مستوى الجامعة ومواصلة إيجابيات من سبقه وتلافي سلبياتهم، مطالبين بإنهاء حدة الخلافات المستمرة بين الأكاديميين بالجامعة أو طلاب الجامعة التي أصبحت زياراتهم للمحاكم ورفع قضايا ضد جامعتهم اسمًا مألوفًا وبشكلٍ مبالغ فيه.

وبيّن الطلاب أن رفع تصنيف بعض التخصصات واعتماد البعض الآخر هو هاجس كبير، كما أن مشاكل التسجيل السنوية وحجب التسجيل عن الكثير منهم بحجة المطالبات المالية برغم الأحكام القضائية أمر في غاية الأهمية ، والمباني غير المهيأة – وإن كانت قليلة – ككلية العلوم في بني عاصم يعد الانتقال منها هاجسًا لمن يدرس فيها.

والدكتور كوشك الذي صدر الأمر الملكي اليوم بتعيينه مديرًا لجامعة الباحة بالمرتبة الممتازة له تاريخ أكاديمي وريادي عطر، فهو عميد كلية الأمير محمد بن سلمان لإدارة وريادة الأعمال بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة وادي مكة للتقنية، رئيس مجلس وعضو مجلس إدارة مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة)، وعضو هيئة جائزة الملك فيصل العالمية. ورئيس مجلس إدارة شركة وادي مكة للاستثمار الجريء، رئيس اللجنة التنفيذية لمسرعة أعمال وادي مكة، وكيل جامعة أم القرى للأعمال والإبداع المعرفي سابقًا، عضو مجلس إدارة مجموعة عقال (عقول + أموال) جدة للمستثمرين الأفراد، عضو مجلس إدارة مراكز مكة المكرمة للتنمية الاقتصادية المستدامة، مدير مركز الابتكار التقني في نظم المعلومات الجغرافية سابقًا والممول من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، المشرف العام السابق على معهد الابتكار وريادة الأعمال، رئيس مجلس إدارة مركز الابتكار التقني في النقل وإدارة الحشود، الدكتور كوشك أستاذ مشارك بمعهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج وكلية الهندسة والعمارة بجامعة أم القرى، والرئيس السابق لقسم البحوث العمرانية والهندسية بالمعهد، والمدير السابق لمركز التميز في أبحاث النقل وإدارة الحشود.

وحصل كوشك على درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية من جامعة أم القرى في عام 1993م. وماجستير في العمارة (التصميم بمساعدة الحاسب) من جامعة كولورادو في عام 1997م ثم درجة الدكتوراه في العمارة (تطبيقات الحاسب في العمارة والتخطيط) من جامعة كارنيجي ميلون بالولايات المتحدة الأمريكية في عام 2002م. ،

وقد حازت أبحاثه على العديد من الجوائز منها: جائزة الأمير نايف للتميز البحثي عام 2006م، وجائزة أفضل ورقة علمية في مؤتمر خرائط الشرق الأوسط بدبي عام 2005م، وجائزة الباحث المتميز من معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج عام 2004م.

وأسس كوشك وأدار عددًا من الشركات التقنية منها: شركة نظم التصميم والمعلومات الجغرافية، شركة المنظور الرقمي، شركة النماذج الرقمية، شركة تطوير الذكية للتطوير العقاري، شركة أنظمة إدارة المرافق، شركة تقنيات الفنون الرقمية.