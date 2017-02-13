المركز الوطني للقياس يعلن نتائج القدرات العامة .. اليوم

المواطن – الرياض

أعلن المركز الوطني للقياس والتقويم أن نتائج اختبار قياس القدرات العامة للمرحلة الثانوية العامة سيعلن عنها خلال ساعات بمشيئة الله.

وأكد المركز الوطني للقياس عبر حسابه على “تويتر”: “أنه سوف يتم الإعلان عن نتائج اختبار القدرات العامة الفترة الأولى مساء الاثنين”.

وكان رئيس مركز قياس الأمير الدكتور فيصل آل سعود قد صرح في وقت سابق بأنه تم افتتاح المركز الوطنى للقياس لتقديم خدمات علي أكمل وجه للمستفيدين منه وذلك ضمن خطة المركز الاستراتيجية ، وأيضاً افتتاح مقرات دائمة ليتم من خلال الحاسب الآلي تقديم الاختبارات.