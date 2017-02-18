نتائج كأس الاتحاد الإنجليزي.. مانشستر سيتي يؤجل الحسم وليستر يودع المسابقة

المواطن ـ وكالات



سقط مانشستر سيتي في فخ التعادل السلبي دون أهداف أمام هيديرسفيلد تاون في الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم التي جرت بعد ظهر اليوم، السبت، على ملعب جالفارم ستاديوم.

وفشل فريق المدرب جوارديولا في الوصول إلى مرمى هيديرسفيلد تاون في الشوط الأول والثاني على الرغم من الفرص التي حصل عليها، فيما يتحدد المتأهل إلى ربع النهائي في لقاء العودة على ملعب الاتحاد.

وفجّر فريق ميلوول مفاجأة من العيار الثقيل بعدما تغلّب على ليستر سيتي بهدفٍ دون رد في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني على ملعب ذا نيو دين، ليخطف بذلك ورقة العبور للدور ربع النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتأهل ميدلزبره بصعوبةٍ بالغة للدور ربع النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي بعد فوزه على أكسفورد يونايتد بـ 3 أهداف مقابل بهدفين، حيث تمكن أصحاب الأرض من التقدم بهدفين نظيفين قبل أن يسجل الضيوف هدفين في غضون دقيقتين، فيما سجّل كريستيان ستواني هدف الفوز في الدقيقة الـ 86.