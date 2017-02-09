نجاح أول عملية منظار للجهاز التنفسي بتخصصي تبوك

المواطن – تبوك

تمكن فريق طبي في مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك من إجراء أول عملية منظار للجهاز التنفسي لمريضة عمرها 27 عاماً، حيث تكللت العملية بالنجاح بفضل الله.

وأوضحت وزارة الصحة، أن المريضة كانت تعاني من ضيق التنفس ونقص الأكسجين وتم إجراء عملية منظار للجهاز التنفسي والقصيبات الهوائية للمريضة ، وحالتها الصحية جيدة ولله الحمد.

الجدير بالذكر أن قسم المناظير بمستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك حقق تطوراً في مجال الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمراجعين بالمنطقة ويختصر على المرضى عناء الذهاب إلى المستشفيات الأخرى لإجراء مثل هذه العمليات حيث جُهز القسم بأحدث ما تم التوصل إليه في هذا المجال كما تم دعمه بكوادر طبية وفنية مدربة على أعلى مستوى.