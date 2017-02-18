نجاح الخطة الأمنية الخاصة بموسم تساقط الثلوج في تبوك

المواطن - سعيد آل هطلاء - تبوك

أكد الناطق الإعلامي لشرطة منطقة تبوك، المقدم خالد بن أحمد الغبان، أن الخطة الأمنية الخاصة بموسم تساقط الثلوج على المرتفعات الشمالية بالمنطقة قد نجحت، وهي الخطة التي أعدّتها شرطة منطقة تبوك المنفّذة من قبل جميع أفرع الأمن العام بالمنطقة.

وأوضح أنه تم الاستعداد المبكر لهذه الظروف، وتغطية جميع الطرق المؤدية إلى مناطق التنزّه الممتدة من مدينة تبوك إلى محافظة حقل، مرورًا بمركز بئر بن هرماس، والعيينة، والزيتة، والشرف، والظهر، وعلقان، والعمل على تقديم المساعدة للمتنزهين، والحضور المستمر من خلال التغطية الأمنية والمرورية في كل المواقع التي شهدت كثافة مرورية منذ بداية تساقط الثلوج، والتأكيد على استمرار الوجود الأمني المكثف حتى مغادرة المتنزهين، حيث لم تقع طيلة هذه الفترة أي حوادث تذكر.

وطالبت شرطة منطقة تبوك الجميع بتوخي الحيطة والحذر في مواقع التنزه، والتقيّد بالسرعة المحددة، متمنين للجميع السلامة.