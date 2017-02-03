نجم آرسنال يغيب عن المباريات 3 أسابيع

المواطن ـ وكالات



قال المدير الفني لفريق آرسنال الإنجليزي لكرة القدم، الفرنسي آرسين فينغر، اليوم، الجمعة، إنه سيفتقد جهود لاعب خط الوسط، آرون رامسي، نحو 3 أسابيع بسبب إصابة في ربلة الساق (عضلة السمانة).

وكان لاعب منتخب ويلز، الذي سبق له الغياب عن الملاعب طوال 10 أسابيع، هذا الموسم، بسبب إصابة في الساق، تعرّض للإصابة خلال مباراة الفريق أمام واتفورد، الثلاثاء الماضي.

وقال فينغر: “يتوقع أن يغيب لمدة 21 يومًا.. سنعاني لغيابه، ولكن لدينا لاعبين شبان يمكنهم تقديم مستويات جيدة”.

ويحل آرسنال -صاحب المركز الثالث- ضيفًا على تشيلسي المتصدر غدًا، السبت، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.