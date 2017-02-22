نجم الأهلي يعتذر ويتعهد بالتعويض !

المواطن ـ محمد سلام



قدّم الحارس الدولي في صفوف النادي الأهلي، ياسر المسيليم، اعتذاره إلى جماهير الراقي على النتائج السيئة التي حققها الفريق خلال الفترة الماضية، واعداً إياهم بالتعويض خلال المباريات المقبلة.

وكان المسيليم قد ظهر بشكل مميز، وكان سبباً في الفوز على بونيودكور الأوزبكي بهدفين دون رد، في مباراة الأمس ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

وقال الحارس في تصريحاته: “قدمنا مباراة مميزة واستحققنا الفوز، وأشكر كل من حضر من الجماهير ونهديهم هذا الفوز ونعتذر منهم على نتائجنا السيئة مؤخراً”، مضيفاً: “نوعدهم بالتعويض في قادم الأيام وهدفنا الأول والأخير هو إسعاد المجانين”.