نجم الاتحاد: خسارة 3 نقاط ليست نهاية المطاف.. سنواصل القتال

المواطن ـ محمد سلام وعد نجم نادي الاتحاد فهد المولد جماهير فريقه بالقتال خلال المباريات المقبلة في بطولة الدوري، وذلك بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم برفض إعادة النقاط الثلاث لرصيد الاتحاد، مؤكدا أن خسارة 3 نقاط ليست نهاية المطاف في مشوار الفريق لتحقيق بطولة دوري جميل خلال الموسم الحالي. ونشر “فهد” تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”، قال فيها: “خسارة 3 نقاط ليست نهاية المطاف، سنقاتل على ما تبقى بكل ما نستطيع، وبإذن الله لنا موعد قريب مع الفرح، ما هزك اللي صار يا صنع الرجال”.

وجاءت تغريدة فهد للاتحاديين عقب إعلان إدارة نادي الاتحاد بشكلٍ رسمي عن تلقيها خطابا من لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا برفض التماس إعادة النقاط، حيث أكدت على أنها بذلت مجهودات كبيرة لحل هذه الأزمة بتعاونٍ من الهيئة العامة للرياضة.

وأوضحت أنه بالرغم من أهمية هذه النقاط في مشوار الفريق في بطولة الدوري، إلّا أنها تثق في جهود اللاعبين ودعم الجماهير من أجل مواصلة المنافسة على اللقب.

وكان الفيفا قد أصدر قرارًا بخصم 3 نقاط من رصيد الاتحاد بدوري جميل للمحترفين، وذلك بسبب المستحقات المالية السابقة التي لم يسددها النادي الجداوي لصالح اللاعب الأرجنتيني “مانسو”.

والجدير بالذكر أن نادي الاتحاد يوجد في المرتبة الثالثة بجدول ترتيب دوري جميل للمحترفين، متساويًا مع الفريق النصراوي برصيد 41 نقطة لكلٍ منهما، وبفارق 6 نقاط كاملة عن المتصدر الهلال.