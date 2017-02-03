نجم النصر السابق: هذه أهم مميزات وليد عبد الله!

المواطن ـ محمد سلام

أشاد نجم نادي النصر السابق، صالح المطلق، بقدرات الحارس وليد عبد الله الذي وقع عقد انضمامه إلى الفريق النصراوي، لمدة 3 سنوات، مؤكدًا على أن وليد يمتاز بالانضباط الانفعالي، وأنه من أهم حراس المرمى في الكرة السعودية.

وقال المطلق في تغريدةٍ عبر حسابه الشخصي على موقع (تويتر): “وليد عبد الله من أفضل حراس المرمى، ويمتلك صفة مهمة وهي الانضباط الانفعالي، وليد عبد الله.. حماس، ومرح، وتفاعل، واتزان، وخبرة، واجتهاد”.

وكانت الإدارة النصراوية قد وقعت عقدًا احترافيًا لمدة 3 مواسم مع الحارس الدولي وليد عبد الله عقب دخوله للفترة الحرة من عقده مع نادي الشباب، وقدّمت إدارة العالمي للحارس 4 ملايين ريال سنويًا، على أن يلتحق بصفوف فريقه الجديد في فترة الانتقالات الصيفية.