نجم النصر السابق يكيل المديح لمحترف الهلال

المواطن ـ محمد سلام



أشاد نجم نادي النصر السابق، فهد الهريفي، بالقدرات الرائعة التي يمتلكها المهاجم السوري عمر خريبين، محترف نادي الهلال، مؤكداً أنه صفقة رابحة للزعيم، وأن اللاعب السوري أصبح يصنع الفارق في الملاعب السعودية.

ونشر “الموسيقار” تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، قال فيها: “اللاعب عمر خربين إضافة رائعة وصفقة رابحة.. اللاعب السوري صار يخلق فرقاً في دورينا”.

هذا وكان خريبين قد انضم إلى الهلال على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر قادماً من الظفرة الإماراتي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وعزز من تواجد اللاعبين السوريين في بطولة دوري جميل، حيث يتواجد الهداف القدير عمر السومة مع الفريق الأهلاوي، وكذلك يدافع نجم خط الوسط جهاد الحسين عن ألوان فريق التعاون.