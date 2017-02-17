نجم النصر: لا يمكن لأحد هزيمتنا في هذه الحالة!

المواطن ـ محمد سلام

قدم نجم خط وسط نادي النصر إبراهيم غالب تهنئته إلى الجماهير النصراوية عقب مباراة الفريق أمام النادي الأهلي، وذلك ضمن الجولة الـ 19 من دوري جميل التي انتهت بفوز العالمي بهدفين دون رد، مؤكدًا على أن العالمي لا يستطيع أي فريق هزيمته عند حضور الروح والإصرار داخل اللاعبين.

وقال قائد النصر في تصريحات فضائية بعد الانتصار على الأهلي: “ظهرت روح النصر وأمام الأهلي، ومتى ما ظهرت الروح، لا يمكن لأي فريق أن يغلبنا”، وتابع غالب: “جماهيرنا الغالية، ألف مبروك.. دعمكم مهم في المرحلة القادمة، والله يقدرنا على إسعادكم”.

واستطاع النصر إحراز الهدف الأول في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول عن طريق يحيى الشهري، وجاء الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع أيضًا، ولكن للشوط الثاني عن طريق ركلة جزاء سددها البديل نايف هزازي وصنعها يحيى الشهري.

وبهذه النتيجة، يرفع النصر رصيده إلى 41 نقطة ليصعد إلى المركز الثاني في جدول الترتيب، فيما توقف رصيد الأهلي عند 40 نقطة في المركز الثالث مؤقتًا بانتظار مباراة الاتحاد والشباب، مساء السبت، بالرياض.