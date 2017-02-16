نجم برشلونة السابق: البرسا بمقدوره الانتفاضة أمام باريس سان جيرمان

المواطن ـ وكالات



قال قائد فريق برشلونة السابق، تشافي هرنانديز، إن باريس سان جيرمان كان متفوقاً على برشلونة في كل شيء خلال المباراة التي جمعت بينهما في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وخسرها البرسا برباعية بيضاء.

وفي مقابلة نشرتها صحيفة ليكيب، اليوم الخميس، أشار تشافي إلى أن “سان جيرمان تفوق من ناحية الكثافة وإيقاع اللعب والمستوى الفني والبدني والنفسي”.

ويرى تشافي أن الفريق الفرنسي استحق الفوز عن جدارة بعد أن قدم واحدة من أفضل المباريات في تاريخه.

وأضاف أن “برشلونة لم تتح له أي فرصة وأن حارس البي إس جي كيفن تراب بالكاد استقبل كرات من الفريق الكاتالوني، مبيناً أن الفريق الباريسي اتبع أداء هجومياً بشكل أكبر من البرسا وإيقاع لعبه كان أفضل”.

كما أشار إلى أن “هذا الأمر شكل الفارق نظراً لأن مهارة لاعبي الفريقين متقاربة”.

وأبرز أن “باريس سان جيرمان تمكن من إيقاف ليونيل ميسي ولويس سواريز، وعانى بعض الشيء مع نيمار، بينما أقر أن أندريس إنييستا وسرجيو بوسكيتس (العائدين من الإصابة) لم يكونا في أفضل مستوياتهما”.

وأكد تشافي أن “برشلونة لم يكن في مستواه المعهود، مبيناً أن البرسا بمقدوره الانتفاضة في لقاء الإياب الذي سيقام على معقله كامب نو، رغم صعوبة الأمر”.

وأضاف أنه “لو كان متواجداً في ملعب الأمراء لأخبر اللاعبين بعد الهزيمة بألا يستسلموا وبأن التأهل لم يحسم بعد، رغم أن هذا صعب للغاية في الواقع على حد قوله”.







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