نجم تشيلسي يحقق رقمًا رائعًا في تاريخ البريميرليج

المواطن ـ وكالات



تمكن سيسك فابريجاس، نجم خط وسط تشيلسي، من معادلة رقم فرانك لامبارد من حيث صناعة الأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز تحت مسمى “البريميرليج”.

وصنع فابريجاس هدفًا جديدًا لزميله بيدرو خلال مواجهة سوانزي سيتي ضمن منافسات الجولة الـ 26، ليصل إلى الأسيست (تمريرة حاسمة أنتجت هدفًا) رقم 102 له، معادلًا بالتالي رقم لامبارد.

ويحتل بذلك فابريجاس المركز الثاني في لائحة أفضل صانعي الأهداف عبر التاريخ في البريميرليج رفقة لامبارد، وخلف الويلزي رايان جيجز أسطورة مانشستر يونايتد الذي يملك 162 أسيست في تاريخه.