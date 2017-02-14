نجم ريال مدريد: أشكر الرب أن “الأسطورة” لا يلعب !

المواطن ـ وكالات



علق نجم وسط ميدان ريال مدريد الإسباني، الكرواتي لوكا مودريتش، اليوم الثلاثاء، على حضور أسطورة كرة القدم الأرجنتينية السابق دييغو مارادونا لمباراة النادي “الملكي” أمام نابولي الإيطالي في ملعب سانتياغو بيرنابيو، غداً الأربعاء، في دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا، وقال: “أشكر الرب أنه لا يلعب”.

وقال مودريتش في المؤتمر الصحافي، الذي عقده اليوم الثلاثاء على هامش مباراة الغد: “إنه اللاعب الأفضل في تاريخ كرة القدم، إنه شخص رائع وأحد أفضل اللاعبين، رأيته في حفل فيفا لتوزيع جوائز الأفضل، نحن سعداء بتواجده في البيرنابيو، أشكر الرب أنه لا يلعب، ولذلك فإننا سعداء”.

ويحل نابولي ضيفاً على ريال مدريد، غداً الثلاثاء، في سانتياغو بيرنابيو في ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وحذر مودريتش من خطورة النادي الإيطالي قائلاً: “إنه فريق كبير ويؤدي بشكل جيد في وسط الملعب وفي المناطق الهجومية أيضاً، من المؤكد أن الصراع في وسط الملعب سيكون مريراً، ولكن الشيء المهم بالنسبة لنا هو الدخول إلى المباراة بقوة واللعب بشكل جيد، أتمنى أن تكون مباراة جيدة وأن نحقق النتيجة المرجوة”.

ويرى مودريتش أن “التحلي بالمشاعر الإيجابية من بداية المباراة سيكون مفتاح الفوز، لأن الفريق الإيطالي، على حد قوله، يمر بفترة تألق، ويؤدي بشكل جيد للغاية”.

وتابع اللاعب الكرواتي، قائلاً: “نخوض المباراة على ملعبنا ونرغب في الدخول إلى المباراة بقوة منذ البداية، نريد أن ندلل على أننا نتمتع بحالة جيدة”.

ويتوقع مودريتش أن “تمتلئ جنبات ملعب سانتياغو بيرنابيو بأنصار ريال مدريد، بعد عدة مباريات أظهرت فيها هذه الجماهير عدم رضاها عن مستوى الفريق”.

واختتم مودريتش قائلاً: “إنها بطولة مختلفة بالنسبة لجميع أنصار ريال مدريد، ونأمل في أن نحظى بأجواء جيدة وبمساندة الجماهير من البداية”.