نجم ليستر سيتي: لست نادمًا على رفض عرض آرسنال

المواطن ـ وكالات



قال مهاجم ليستر سيتي، جيمي فاردي، اليوم الخميس، إنه غير نادم على رفضه الانتقال إلى آرسنال خلال الصيف الماضي، رغم التراجع الحالي لحامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وفضل فاردي الذي سجل 24 هدفاً بالدوري الموسم الماضي، وقاد ليستر للفوز باللقب، تمديد تعاقده مع ليستر لأربع سنوات أخرى في يونيو (حزيران) الماضي، رغم رغبة آرسنال في التعاقد معه.

ومنذ فوزه المفاجئ باللقب الموسم الماضي، تراجع ليستر كثيراً، إذ يبتعد حالياً عن منطقة الهبوط بنقطة واحدة، في المقابل يحتل آرسنال المركز الرابع برصيد 50 نقطة، وبفارق 29 نقطة عن ليستر مع تبقي 13 مباراة على نهاية المسابقة.

وابتعد الدولي الإنجليزي عن مستواه المتألق في الموسم الماضي، إذ سجل سبعة أهداف في 33 مباراة ومع ذلك أنهى المهاجم البالغ عمره 30 عاماً غيابه عن الأهداف المستمر لتسع مباريات بتسجيله هدفاً في الخسارة 1-2 على ملعب إشبيلية في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، أمس الأربعاء.

وفي رده على سؤال بشأن شعوره لعدم انضمامه إلى آرسنال الصيف الماضي، قال فاردي: “لست نادماً على الإطلاق”.

وأثار تراجع أداء ليستر التساؤلات بشأن مستقبل كلاوديو رانييري رغم مساندة النادي علناً للمدرب الإيطالي، الذي نفى مؤخراً تقارير إعلامية بشأن عدم سيطرته على لاعبي فريقه.

وأضاف فاردي: “يمكنني التأكيد أن الجميع يساند كلاوديو.. هو شخص رائع ولم يتغير معنا”.

ويأمل ليستر في إنهاء مسيرة من الهزائم بالدوري استمرت خمس مباريات عندما يستضيف ليفربول خامس الترتيب الاثنين المقبل.