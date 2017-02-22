نجم موناكو يوضح سبب السقوط أمام مانشستر سيتي !

المواطن ـ وكالات



تحسر مهاجم موناكو “رداميل فالكاو”، على سقوط فريقه أمام مضيفه الإنجليزي “مانشستر سيتي”، بنتيجة 5-3، في لقاء ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، الذي جرى على ملعب الاتحاد مساء أمس الثلاثاء.

وأشار الدولي الكولومبي، إلى أن متصدر الليج 1، لم يتعامل بذكاء مع خصمه الإنجليزي، ما تسبب في عودة السيتي، بعدما كان متأخرًا بثلاثة أهداف لاثنين حتى الدقيقة 71، ومع ذلك، رفض مهاجم أتليتكو مدريد السابق، رفع الراية البيضاء قبل مباراة الإياب، المُقرر لها منتصف مارس المُقبل على ملعب “لويس الثاني”.

وقال فالكاو للصحفيين بعد المباراة “كانت خيبة أمل مريرة، وللأسف الشديد لم نعرف كيف نقتل المباراة، ربما كنا نفتقر الذكاء، ولسوء الحظ أننا فعلنا ذلك أمام فريق لا يرحم. حظوظنا في مباراة العودة؟ أعتقد أن الباب ما زال مفتوحًا أمامنا. الأمر لم ينته بعد، ونحن نعتقد أننا قادرون على تقديم مباراة أفضل على ملعبنا، وتحقيق نتيجة تؤهلنا للدور القادم”.