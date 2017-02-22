نجم نادي الهلال السابق: موعدنا الملعب!

المواطن ـ محمد سلام

أكد أسطورة الكرة السعودية ونادي الهلال السابق، صالح النعيمة، أن هناك محاولات من بعض الأشخاص لإبعاد الزعيم عن المنافسة من المستطيل الأخضر إلى المنابر الإعلامية، موجهًا رسالة إلى هؤلاء الأشخاص مفادها أن حسم المنافسة سيكون في الملعب.

وقال النعيمة في تغريدةٍ عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): “يحاولون إبعاد الهلال عن المنافسة بإخراجه عن المستطيل الأخضر.. لهؤلاء أقول: موعدنا الملعب”.

وكان الهلال قد تعادل بالأمس أمام مضيفه بيروزي الإيراني، بهدفٍ لكل فريق، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا للعام 2017، حيث افتتح الفريق الإيراني باب التسجيل عن طريق موسالمان في الدقيقة 68، ونجح الهلال في إدراك التعادل عند الدقيقة 82 عن طريق المحترف البرازيلي كارلوس إدواردو.

وبهذه النتيجة، يحصد كل فريق أولى نقاطه في المجموعة الرابعة، ويتصدر هذه المجموعة فريق الريان القطري بعد فوزه اليوم على الوحدة الإماراتي.