“نحن والمراهق” برنامج يستهدف 30 أُمًّا من حاضنات الأيتام في #الرياض

المواطن – الرياض

أطلق مكتب الإشراف النسائي الاجتماعي بالرياض التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض برنامجه التدريبي “نحن والمراهق” الذي يستهدف الأمهات الحاضنات في الأسر البديلة ويستمر لمدة شهر ونصف بواقع يوم واحد أسبوعياً.

ويشتمل البرنامج الذي يهدف إلى توعية الأمهات بالأساليب الصحيحة للتعامل مع فئة المراهقين على سلسلة متواصلة من المحاضرات وورش العمل التي أعدتها الأخصائية النفسية بقسم الأسر البديلة شذا الفضيلي، وتتناول فيها أهم التغيرات التي تحدث في مرحلة المراهقة للمراهق بشكل عام ولدى المراهق المحتضن من الأيتام بشكل خاص والمشاكل المصاحبة لهذه التغيرات والاحتياجات النفسية الواجب مراعاتها وكيفية تفهمها وحل المشكلات والصراعات التي قد تظهر بسبب هذه المرحلة.

كما سيتم عرض بعض التجارب للأمهات الحاضنات مع أبنائهن ومناقشة كل ما يتعلق بالابن أو الابنة المحتضنين لدى الأسر البديلة، كما أقام المكتب لقاءه الشهري للأمهات البديلات تحت عنوان “الأساليب التربوية في بناء تقدير الذات وتوكيدها من الطفولة للمراهقة” والذي حضره 30 متدربة وتناولت فيه: مشاعل البكري من وزارة التربية والتعليم بالشرح والتفصيل خصائص الطفولة والميول الإنسانية وكيفية تحقيق الذات لدى الطفل وخاصةً اليتيم.

الجدير بالذكر أن هذه البرامج واللقاءات تُعد من ضمن البرامج التدريبية التي يحرص مكتب الإشراف على إقامتها بشكل دوري لتثقيف الأمهات في الأسر الحاضنة ومساعدتهن على القيام بدورهن في تربية ورعاية الابن المحتضن على أكمل وجه وتذليل العقبات التي قد تواجههن أثناء تقديم تلك الرعاية.