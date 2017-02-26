نسائي مكنون يستضيف منسوبات “تحفيظ الجبيل”

المواطن – الرياض

استضافت جمعية تحفيظ القرآن بالرياض “مكنون” ممثلة بمكتب الإشراف النسائي وفداً من الإشراف النسائي بجمعية تحفيظ القرآن الكريم بالجبيل في زيارة امتدت لثلاثة أيام خلال الفترتين الصباحية والمسائية.

يهدف وفد الجبيل من الزيارة الاستفادة من خبرات المدارس النسائية في الجمعية وتجاربها في المجالات الإدارية، والتعليمية والتربوية، والبيئة الصفية، وبرامج الفتيات، وقد رشح مكتب الإشراف النسائي عدداً من المدارس المتميزة في هذه المجالات لاستضافة الوفد.

من جانبها رحبت مديرة مكتب الإشراف النسائي أ. منيرة بنت فهد الجوير بهذه الزيارة، وأعربت عن شكرها الجزيل للمدارس التي بادرت باستقبال الوفد، وتعاونت وتفانت لإنجاح هذه الزيارات التي تجسد مبدأ تبادل الخبرات الذي تتبناه جمعية مكنون ممثلة بمكتب الإشراف النسائي.