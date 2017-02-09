نصراوي ينتقد كحيلان.. ويؤكد: الهلال كسب بطلا !

المواطن ـ محمد سلام

أكد الشاعر المعروف، فهد عافت، أن نادي الهلال أبرم صفقة رائعة بالتعاقد مع لاعب نادي النصر عوض خميس، موجهًا انتقاداته إلى إدارة العالمي برئاسة الأمير فيصل بن تركي، ومحملا إياها مسؤولية رحيل اللاعب.

وكانت إدارة نادي الهلال برئاسة الأمير نواف بن سعد قد وقعت عقداً احترافياً مع لاعب النصر عوض خميس لمدة 3 مواسم، وذلك بعد دخوله الفترة الحرة والتي تحق لأي نادي التفاوض معه بشكل مباشرة دون الرجوع لناديه.

وتحدث عافت عن رحيل “الصملة” بقوله: “خسارة النصر لعوض خميس مسألة لا تحتاج لتحوير و تبديل في الكلام: خسارة كبيرة، و تقصير إداري واضح يتحمله فيصل بن تركي شخصياً، الهلال كسب بطلاً”، وتابع الشاعر النصراوي: “بالتوفيق للاعب الرائع عوض خميس في مسيرته الجديدة، و مبروك للهلال: خبطة معلّم!”.