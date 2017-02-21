نصيحة الصباح من عائض القرني: اعشق عملك وانغمس فيه لتكون مبدعًا

المواطن ـ الرياض:

نصح الدكتور عائض القرني، متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالابتعاد عن الشتات وتوزيع الجهد في العمل.

وأوضح الداعية الشهير، عبر حسابه على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، ناصحًا متابعيه “ركِّز اهتمامك على عمل واحد، وانغمس فيه واعشقه لتكون مبدعاً”.

وأضاف: “ابدأ بالأهم فالمهم، وإياك والشتات وتوزيع الجهد على أعمال عدة فإنه حيرة وعجز”.

يذكر أنَّ خبراء التنمية البشرية، لطالما أكّدوا أنَّ انعدام التركيز على الهدف في العمل، يعدّ من بين عوائق عدة تحول بين المرء وبين إنجازه لعمله، ويضربون المثل بمقولة ابن سينا “قرأت كتاب (ما بعد الطبيعة) لأرسطو، فما فهمته حتى قرأته أربعين مرة”، مبرزين أنّه على المرء ألا يتخلّى عن العمل، حتى وإن لم يدرك أبعاده كافة من المرّة الأولى.