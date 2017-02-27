نصيحة للمغرّدين من الداغستاني: حروفك تشكّل قيمتك فكن فطنًا

المواطن ـ رقية الأحمد

نصح الدكتور عبدالعزيز الداغستاني، متابعيه على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، بالفطنة، مشدّدًا على أنَّ “قيمة الإنسان هي الأبقى”.

وكتب الأستاذ المشارك في جامعة الملك سعود “كم من (تغريدات) سقطت بكلمات غير لائقة، أو نفاق مبرح، أو غفلة عن الحقيقة. حروفك تشكّل صورتك، فكن فطنًا، ولا تخسر قيمتك، فهي الأبقى”.

وتجاوب المغرّدون مع النصيحة، متّفقين على أنَّ “الكلمات وعاء يحمل الأفكار، يرفعها أو يسقطها”، مبرزين أنَّ “المرء يدرك بالكلم الطيب اللين ما لا يدرك بالحق البين”.

همسة لنا:

لعلَّ كثيرون بيننا، تنقصهم ثقافة الاختلاف، وتفهّم الآخر، لاسيما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي تعجُّ بالآراء، وكل ناشط يعبّر عن ما يجول في خلده، دون أن يتفكّر بوقع الكلمة، أو الصورة، أو حتى المقطع الذي يشاركه.