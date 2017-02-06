نظام نور يبدأ قبول الطلاب المستجدين في تعليم عسير

المواطن – سعيد ال هطلاء – عسير

شرعت المدارس الابتدائية التابعة لتعليم عسير بنين وبنات يوم أمس، في استقبال طلبات التسجيل للطلاب والطالبات المستجدين في المرحلة الابتدائية للعام الدراسي المقبل 1438/1439 هـ، وذلك وفق القواعد والإجراءات الخاصة بتسجيل المستجدين في الصف الأول الابتدائي، من خلال التسجيل في نظام نور تيسيراً على أولياء الأمور لإتمام إجراءات قبول وانتظام أبنائهم وبناتهم بمدارس التعليم العام.

وأوضح مدير عام التعليم بالمنطقة جلوي آل كركمان، أن ذلك يأتي وفق ضوابط واشتراطات أقرتها وزارة التعليم، بحيث يكون الطلاب والطالبات قد أكملوا ست سنوات مع انطلاقة العام الجديد، واستثنت من تقل أعمارهم عن ست سنوات بـ90 يوماً، أو من تقل أعمارهم عن 6 سنوات بـ180 يوماً بشرط اجتيازهم مرحلة رياض الأطفال.

وبين أن الوزارة حددت فترات التسجيل من خلال مواعيد زمنية خاصة بهذا الشأن، حيث حددت الثامن من الشهر الجاري للتسجيل في مدارس التحفيظ والأهلية والأجنبية للطلاب السعوديين وغير السعوديين، فيما تم تحديد السابع من الشهر المقبل لتسجيل الطلاب السعوديين وتسجيل من هم أمهاتهم سعوديات من آباء غير سعوديين في المدارس الحكومية وفي مدارس تحفيظ القرآن الحكومية التي لا يجري بها مفاضلة، وتم تحديد الخامس من شهر رجب لتسجيل الطلاب غير السعوديين الذين يعاملون معاملة السعوديين ” أبناء أفراد القبائل النازحة الحاملين للبطاقات ذات الخمس سنوات ومن في حكمهم ـ أبناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ـ أبناء الجالية اليمنية ـ أبناء الدبلوماسيين.

كما تم تحديد السادس والعشرين من الشهر ذاته لتسجيل الطلاب غير السعوديين الخاضعين للنسبة المحددة للتسجيل الذين يعمل أولياء أمورهم في القطاع الحكومي، وفي الحادي عشر من شهر شعبان يتم تسجيل الطلاب غير السعوديين الخاضعين للنسبة المحددة للتسجيل الذين يعمل أولياء أمورهم في القطاع الخاص.

وتم تحديد الخامس والعشرين من الشهر ذاته لتسجيل خريجي الروضات الحكومية والأهلية والروضات التي تشرف عليها وزارة التعليم ولا تزال تتبع جهات أخرى المعتمدة في نظام نور لجميع الجنسيات وفي جميع المدارس، وفي التاسع عشر من شهر ذي الحجة المقبل يتم تسجيل خريجي الروضات الأجنبية والمدارس المطبقة للبرامج الدولية من داخل المملكة وخريجي الروضات القادمين من خارج المملكة من جميع الجنسيات وفي جميع المدارس.

وأشار آل كركمان أنه يجب على ولي الأمر مراجعة المدرسة خلال عشرة أيام كحد أقصى من تاريخ طلب التسجيل تجنباً لإلغائه.