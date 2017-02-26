نوكيا تعلن رسميًا عن هاتفين جديدين.. هذه إمكانياتهما

المواطن - وكالات

كُشف رسميًا عن الهاتفين الذكيين الجديدين “نوكيا 3” و”نوكيا 5″، حيث أعلنت شركة “إتش إم دي جلوبال” -المالكة لعلامة نوكيا- عن عزمها طرح نسخة عالمية من الهاتف نوكيا 6 الذي وفّرته للسوق الصيني في يناير الماضي، وأزاحت الستار عن نسخةٍ محدودة باسم نوكيا 6 آرتي بلاك.

ويأتي الهاتف نوكيا 3 شاشة بقياس 5 بوصات، مدعومة بزجاج كورنينج جوريلا المقاوم للصدمات التي تعرض بدقة HD، هذا بجانب معالج رباعي النواة من ميدياتك، مدعوم بذاكرة وصول عشوائي سعة 2 جيجا بايت.

ويضم الهاتف كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل، مدعومة بفلاش أحادي من نوع إل إي دي، وأخرى أمامية بدقة 8 ميغابكسل أيضًا، كما يحتوي الجهاز على ذاكرة تخزين داخلية سعة 16 غيغابايت قابلة للزيادة عبر بطاقة ذاكرة خارجية.

أمّا الهاتف نوكيا 5، فإنه يملك شاشة بقياس 5.2 بوصة بدقة عرض HD، ومعالج سنابدراغون 430 من تطوير شركة كوالكوم، وذلك إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي سعة 2 جيجا بايت.

ويأتي الهاتف بكاميرا خلفية بدقة 13 ميجا بيكسل، مزوّدة بخاصية التركيز التلقائي، وأخرى أمامية بدقة 8 ميجا بيكسل، وهو الهاتف المزود بذاكرة تخزين داخلية سعة 16 جيجابايت، قابلة للزيادة عبر بطاقة ميكرو إس دي خارجية.