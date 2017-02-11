نيابةً عن الملك.. أمير الرياض يتوّج الجوادين “بريفوت” و”وافية الود” بكأسي خادم الحرمين

المواطن - الرياض - تصوير: فارس القحطاني

نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رعى الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، مساء اليوم، حفل سباق نادي الفروسية الكبير على كأسي خادم الحرمين الشريفين لجياد الإنتاج والمستورد (الفئة الأولى)، وهدية وكؤوس خادم الحرمين الشريفين (للخيالة المتمرنين)، وذلك بميدان الملك عبد العزيز للفروسية بالجنادرية.

وكان في استقباله لدى وصوله الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير، والأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني، والأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير، والأمير عبد الله بن متعب بن عبد العزيز، والأمير سعد بن متعب بن عبد الله بن عبد العزيز، والأمير محمد بن فيصل بن محمد بن سعود بن عبد العزيز، ومدير عام نادي الفروسية عادل بن عبد الله المزروع، وبعد أن أخذ مكانه في الحفل، عُزف السلام الملكي، ثم بدأ السباق.

وعقب نهاية الشوط الثامن، سلّم أمير منطقة الرياض هدية خادم الحرمين الشريفين “سيارة موديل 2016” (للخيالة المتمرنين) لإسطبل أبناء محمد بن عايش بن محمد الطيار عقب فوز الجواد “الزاخم”، حيث تسلّمها محمد بن عايش الطيار، كما سلّم الكؤوس للخيالة الفائزين بالمراكز الـ 3 الأولى، وهم: الخيال حسين المغيدي، والخيال مشاري العيسى، والخيال فارس العتيبي.



وبعد انتهاء الشوط التاسع، حقّق الجواد “وافية الود” لإسطبل الأمير عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز المركز الأول، وسلّم الأمير فيصل بن بندر كأس خادم الحرمين الشريفين لخيل “الإنتاج” للمشرف الإداري على الإسطبل فيحان المنديل.

وسلّم أمير منطقة الرياض كأس خادم الحرمين الشريفين للخيل “المستورد” عقب نهاية الشوط العاشر للأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز عقب فوز الجواد “بريفوت دانسر” لإسطبل الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز.

وفِي ختام السباق، قال الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز في تصريحٍ صحفي: “شرفٌ لي أن أنوب عن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في سباقٍ على أعلى ما يكون بمواصفات عالمية”، مشيدًا بما حققته الفروسية من مكانةٍ للوطن ولأبناء الوطن.

وأضاف: “أوجّه شكري وتقديري لأخي الأمير متعب بن عبد الله الذي يولي نادي الفروسية اهتمامًا كبيرًا أوصله إلى موقعٍ رائع على خارطة الفروسية”، وقد حضر السباق عدد من الأمراء وكبار المسؤولين.