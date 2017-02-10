مالكو “فيس بوك”.. الاسم وعدد الأسهم

المواطن - وكالات

يعتبر موقع فيس بوك، ضمن أكثر المواقع الأكثر شعبية عالميا، حيث يستخدمه أكثر من 1.86 مليار مستخدم نشط شهريا.

وهذا التقرير يستعرض أبرز ملاك شركة فيس بوك ونسبة الأسهم التى يمتكونها.

– Sheryl Sandberg..تمتلك شيريل المدير التنفيذى للعمليات 4.6 مليون سهم بالشركة

– Jan Koum ..يمتلك 2.5 مليون سهم بشركة فيس بوك بقيمة 8 مليار دولار

– Donald Graham .. يمتلك 648,776 سهم بالشركة وفقا لتقارير عام 2015

– Michael Schroepfer … يمتلك 588,531 سهم بالشركة

– Christopher Cox …يمتلك 384,492 سهم بشركة فيس بوك

– تعد مؤسسة FMR LLC أكبر مساهم مؤسسى بشركة فيس بوك وتمتلك 152.4 مليون سهم

– ويعتبر “FCNTX” أكبر صندوق استثمارى بشركة فيس بوك، يمتلك 52.2 مليون سهم

– يمتلك صندوق “VTSMX” 42 مليون سهم بشركة فيس بوك

– أما عن مؤسس فيس بوك مارك زوكربيرج فلا يوجد تقارير حديثة تؤكد حجم أسهمه بالشركة، ووفقا لتقرير عام 2013 فهو يمتلك 29.3% من إجمالى حجم الأسهم.