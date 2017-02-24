هاتف آبل الجديد بدون طفرة تكنولوجية

المواطن - وكالات

يتوقع أن يشمل الهاتف الجديد من آبل الجديد ميزات جديدة مثل شاشات عرض عالية الدقة والشحن اللاسلكى وأجهزة استشعار ثلاثية الأبعاد. لكن أيا من هذه الميزات لا يمثل طفرة تكنولوجية إذ أن معظمها متاح بالفعل فى أجهزة هواتف منافسة منذ عدة سنوات.

ويسلط البطء النسبى من أبل فى إضافة ميزات جديدة الضوء على حقيقة أن مستخدمى الهواتف المحمولة يحتفظون بهواتفهم لمدد أطول بل ويؤكد تلك الحقيقة. ويعتقد تيموثى أركورى وهو محلل فى شركة كوين أند كو أن قرابة 40 فى المائة من هواتف آيفون فى السوق عمرها أكثر من عامين وهو رقم قياسى.