هادي: الانقلابيون عبثوا باقتصاد البلاد وأفرغوا خزينة اليمن

المواطن – وكالات

اتهم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الانقلابيين الحوثيين والمخلوع صالح وأنصاره بالعبث باقتصاد البلد ومقدراته ونهبهم لخزينة البنك المركزي للإنفاق على جهودهم الحربية وحرموا الشعب اليمني من قوته والموظفين من رواتبهم”.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس اليمني اليوم بمدينة “عدن” العاصمة المؤقتة للبلاد، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ستيفن اوبراين الذي يزور اليمن حالياً.

وأضاف هادي أنه بعد قرار نقل البنك المركزي اليمني إلى “عدن” أصبح يتم توصيل رواتب الموظفين إلى كل المحافظات، بما في ذلك محافظة “صعدة” معقل الجماعة الانقلابية.

كما أشار الرئيس اليمني إلى ما يعانيه اليمنيون، وخصوصاً في المناطق التي تقع تحت سيطرة المليشيات، بسبب الممارسات اللاإنسانية ، حيث زجت تلك المليشيات في غياهب السجون والمعتقلات بآلاف الأبرياء، مطالباً الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بالنزول إلى أرض الواقع لتلمس التسهيلات التي تقوم بها السلطات الشرعية في مختلف الموانئ والمنافذ والتي تتم في عملية انسيابية من خلال تدفق البضائع إلى كل مناطق البلاد دون استثناء.

من جانبه، أشاد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة بجهود السلطة الشرعية باليمن في خدمة مواطنيها انطلاقاً من مسؤولياتها تجاههم.

وقال: “نتطلع إلى القيام بزيارة لمدينة “تعز” للوقوف على أوضاعها واحتياجاتها الإنسانية، انطلاقاً من مسؤولياتنا في تلبية الاحتياجات الإنسانية في مختلف المواقع والظروف”، مشيراً إلى أن هناك حملة إنسانية تنظم لدعم اليمن وتقديم المزيد من المساعدات الإغاثية للسكان ستنطلق في الــ 25 من إبريل المقبل.