هادي: لن تحكمنا إيران وأدواتها وسنرفع علمنا فوق كل شبر من اليمن

المواطن – وكالات

جدّد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الشكر والعرفان لأشقائه في المملكة العربية السعودية، وباقي دول مجلس التعاون، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والمؤسسات والهيئات الخيرية كالهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة خليفة الإنسانية، والصندوق العربي الكويتي على كل ما يقدّموه لسقطري وأبنائها من دعمٍ ومساندة في مختلف المجالات.

وقال الرئيس اليمني في كلمةٍ ألقاها، اليوم، ونشرتها وكالة الأنباء اليمنية خلال مهرجان جماهيري في محافظة سقطري اليمنية بمناسبة زيارته للمحافظة: “إن مشروعي الذي قدّمت فيه دماء خيرة الرجال والشباب في كل بقاع يمننا الغالي هو اليمن الاتحادي الجديد، يمن العدالة والمساواة والمواطنة، يمن لا ظالم ولا مظلوم فيه”.

وأضاف هادي: “لن تضيع دماء الشهداء هدرًا، ولن نخذلكم، ولن نسلّم البلاد للانقلابيين، وسنبني اليمن الاتحادي الجديد، ونرفع علمنا الغالي فوق جبال مران، وعلى كل شبر من أرضنا الطاهرة، ولن تحكمنا إيران وأدواتها مهما كلّفنا ذلك”.