هادي: معركتنا مزدوجة مع قوى الظلام

المواطن - وكالات

قال الرئيس اليمني عبد ربه هادي، اليوم، إن بلاده تخوض حربًا مزدوجة ضد القوى الظلامية المتمثلة في ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح.

وفي اجتماعٍ بعددٍ من المحافظين، نعى الرئيس هادي وفاة اللواء ركن أحمد اليافعي، نائب رئيس هيئة الأركان العامة، الذي قُتل إثر معركة مع ميليشيا الانقلاب، مبينًا أنه: “قُتل مقبلًا بجبهة المخاء في معركة العزة والمصير مع القوى الانقلابية الغاشمة”، بحسب “الإخبارية”.

وأشار الرئيس اليمني إلى أن: “معركتنا مستمرة ومزدوجة مع القوى الظلامية والإرهابية المتمثلة في الحوثي وصالح ومن ساندهم، وسننتصر حتمًا لأننا دعاة حق ونحمل هم وطن، ومشاريع بناء، وحياة لحاضر وطننا ومستقبله”.

وأشاد الاجتماع بالبطولات التي يقوم بها الجيش الوطني بدعمٍ وإسنادٍ من قوات التحالف العربي بقيادة المملكة في معركة العزة والمصير المشترك.