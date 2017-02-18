هجوم ناري على سامي الجابر بعد تصريحه الغريب !

المواطن ـ محمد سلام

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي هجوما حادا من الجماهير الرياضية بشكل عام، والشبابية بشكل خاص، على مدرب نادي الشباب سامي الجابر، والذي ذكر عقب خسارته من نادي الاتحاد بهدفين دون رد، ضمن الجولة 19 من دوري جميل للمحترفين، أن ما يحدث في شيخ الأندية قد يكون عقوبة إلهية.

واستغرب المغردون من تصريح الجابر، حيث أكدوا أنه يتحمل مع إدارة الشباب مسؤولية كبيرة تجاه تراجع نتائج الفريق بشكل كارثي خلال الموسم الحالي، مُطالبينه بالكشف عن الأسباب الحقيقية التي جعلت الشباب يبتعد تماما عن المنافسة على أي لقب خلال الموسم الحالي.

وكان الجابر قد أبدى عدم رضاه من نتيجة مباراة فريقه الشباب أمام نظيره الاتحاد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

وقال المدرب في المؤتمر الصحفي الذي عقب المباراة: “لم نوفق في هذه المباراة، سنحت لنا العديد من الفرص ولم نستغلها بالشكل الصحيح”، وعن ما يمر به نادي الشباب من ظروف صعبة، ذكر: “هذه أغرب مرحلة لي كمدرب، نقدم كل شيء و لكننا غير موفقين، مايحدث في الشباب ربما يكون عقوبة إلهية”.