هذا الشعب لا ينام الجمعة والثلاثاء بسبب “الأرواح الشريرة”!

المواطن - وكالات

لكل مكان عادات وأفكار غريبة، خاصةً الشعوب البدائية، مثل شعب أيمارا الذي يعيش في هضبة “ألتيبلانو” وسط جبال “الإنديز”، وهي سلسلة جبلية واسعة ممتدة على طول الساحل الغربي لأمريكا الجنوبية، ويقارب طولها 7100 كيلومتر، وعرضها 500 كيلومتر، ومعدل ارتفاعها 4000 متر.

ويعود أصل شعب أيمارا إلى الهنود الحمر، ويقال إنهم من السكان الأصليين لبوليفيا في قارة أمريكا الجنوبية، ويعيش نحو مليون شخص منهم في بيرو وبوليفيا وتشيلي، كما عاش أسلافهم في المنطقة لقرون عديدة قبل أن يصبحوا عرضة لهجمات شعوب الإنكا في أواخر القرن الـ 15 وأوائل القرن الـ 16، ثم تأثّروا بالغزو الإسباني لإمبراطورية إنكا في القرن الـ 16.

والغريب لدى هذا الشعب أنهم لا ينامون يوم الجمعة ويوم الثلاثاء من كل أسبوع، بل يقضون طوال الليل يدخّنون التبغ، مرتدين أقنعة وملابس في غاية الغرابة، حيث يفعلون هذه الأمور لأن لديهم اقتناع وإيمان شديد جدًا بأنهم تحت التهديد من قبل الأرواح الشريرة، وأن هذه الطقوس التي يفعلونها في يومي الجمعة والثلاثاء سوف تقوم بحمايتهم من الأرواح الشريرة والعين الحاسدة.