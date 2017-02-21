هذا اللاعب يخطف إشادة جماهير الأهلي!

المواطن ـ محمد سلام

أبدت جماهير النادي الأهلي -عبر مواقع التواصل الاجتماعي- سعادتها البالغة بتحقيق الفريق للفوز على بونيودكور الأوزبكي في أولى مبارياته ضمن بطولة دوري أبطال آسيا للعام الحالي، حيث تغلّب الراقي على الفريق الأوزبكي بهدفين دون رد في اللقاء الذي أُقيم على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة “الجوهرة المشعة”.

ونال الحارس ياسر المسيليم إشادةً واسعة من جانب الجماهير الأهلاوية، حيث تصدّى للعديد من الكرات الخطيرة أمام لاعبي الفريق الأوزبكي، وزاد عن مرماه ببسالة، ووقف سدًا منيعًا أمام جميع الكرات الخطيرة، كما أشاد الأهلاوية بالنجم السوري عمر السومة الذي سجّل الهدف الأول وكان مصدر خطورة كبيرة لصالح فريقه.

وكان المسيليم قد تصدّى لـ 12 تصويبة من أمام لاعبي فريق بونيودكور، وبلغت نسبة نجاح الالتحامات الهوائية 100%، وبلغت نسبة نجاح الكرات المصدودة 100%.