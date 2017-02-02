هذا ما حدث في العُرضيات .. مضاربة ودماء وسلاح بسبب قطعة أرض

المواطن - عبد الله النخالي - العرضيات

أظهر مقطع متداول في وسائل التواصل الاجتماعي مضاربة وقعت في العرضية الجنوبية، بقرية آل كثير، وذلك باستخدام السكاكين بين عددٍ من الأشخاص بسبب قطعة أرض.

وفي التفاصيل التي حصلت عليها “المواطن“، فقد وقعت المضاربة ، أمس الأول، وتحديدًا بعد صلاة الظهر، بين 4 إخوان عندما بدأوا العمل في الأرض، وقام أشخاص آخرون من عائلةٍ أخرى بإيقافهم، ووضع سيارة في مكان العمل.

وبدأت المشكلة بعدها باستخدام السكاكين، مما أسفر عن تعرّض اثنين إلى طعنات، أحدهما خرج من المستشفى في الحال، والآخر تم نقله إلى مستشفى جنوب القنفذة لتعرّضه إلى طعنةٍ في الظهر، حيث استدعى ذلك تنويمه لمتابعة حالته.

وباشر الحادث شرطة العرضيات بعد تلقّيها البلاغ، وما زالت التحقيقات جارية لاتخاذ الإجراءات النظامية والقانونية حيال ذلك.

وصرّح الناطق باسم شرطة منطقة مكة المكرمة، العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، أن مخفر سبت شمران -التابع لشرطة محافظة القنفذة -باشر قضية مضاربة بين 6 أشخاص إثر خلاف بينهم، ما أدّى إلى إصابة أحدهم، حيث نُقل إلى المستشفى لتلقّي العلاج، وحالته الصحية مستقرة.