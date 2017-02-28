هذا ما قاله الشلهوب بعد الفوز على الهلال

ا لمواطن ـ محمد سلام

أعرب نجم نادي الهلال المخضرم، محمد الشلهوب، عن سعادته الغامرة بتحقيق فريقه للفوز القاتل على ضيفه الريان القطري، بهدفين مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا، ليرفع الهلال رصيده إلى 4 نقاط، موضحًا أن دياز طالبه قبل إشراكه بتسريع اللعب وعدم تأخيرة الكرة.

وحصل الشلهوب على جائزة أفضل لاعب في المباراة، رغم دخوله كبديل في الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الثاني، وعقب نهاية اللقاء، قال اللاعب: “حصلت على وقت قصير واخترت كأفضل لاعب ، لو كان الأمر بيدي لوزعتها على جميع اللاعبين الذين قاتلوا طوال المباراة”، وأضاف: “المدرب رامون دياز طلب مني تسريع اللعب وصنع الهجمات وعدم تأخير الكرة”.

هذا وأحرز الهلال هدف الافتتاح عن طريق كارلوس إدواردو في الشوط الأول، وتعادل الريان في وقتٍ صعب عن طريق تاباتا في الدقيقة 79، وفي الوقت القاتل، استطاع النجم الكبير محمد الشلهوب إحراز هدف الفوز من ركلة جزاء عند الدقيقة 96.

وبهذه النتيجة، يصبح ترتيب المجموعة الرابعة: “1ـ الهلال (4 نقاط)، 2- بيروزي الإيراني (4 نقاط)، 3- الريان القطري (3 نقاط)، 4- الوحدة الإماراتي (0)”.